Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова дала комментарий по поводу продолжения карьеры Диной и Ариной Авериными.

«Дина и Арина очень умные, целеустремленные и адекватные девушки. Я с ними никогда не веду разговоры в приказном порядке, только за очень-очень редким исключением. В данном случае я не задавала им никаких вопросов и просто слушаю их выступления на различных площадках.

Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у нее нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведет ее уже несколько лет, благодаря которому она идет от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до Олимпиады. Но это также стало возможным и благодаря ее железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется.

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Я знаю, что эти девочки обожают художественную гимнастику. Они от нее не устают, они получают от нее удовольствие, так же, как я, иногда. Но не устаю. Поэтому мы с ними очень схожи. У Дины все будет зависеть от того, как она будет чувствовать себя. А Ариша, наверное, останется и будет выступать на чемпионате мира, который будет в октябре в Японии», – приводит слова Усмановой РИА Новости

Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет не взяла золото на Олимпиаде.

Дина Аверина завоевала на Играх в Токио серебро в личном многоборье, уступив лишь израильтянке Линой Ашрам. Арина осталась без медали на 4-й позиции.

Олимпиада 2024 года состоится в Париже и предварительно пройдет с 26 июля по 11 августа.

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