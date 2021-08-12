Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о работе с Диной и Ариной Авериными.

«Дина – она боец, железобетонная девочка. Вообще эти две девочки – это ангелы. Потому что у меня были очень тяжелые гимнастки, с ними было нелегко.

Но вот эти две девочки... С ними тоже нелегко, потому что они от природы не были такими выразительными, как Алина Кабаева, как Ира Чащина, как Барсукова, Кудрявцева, Мамун. Они делали колоссальную сложность, но без души. Но вот вложить в них душу я с божьей помощью все-таки смогла. И они стали девушками, и одна из них делает Шестую симфонию Чайковского», – сказала Винер-Усманова в эфире «Матч ТВ».

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Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет не взяла золото на Олимпиаде.

Дина Аверина завоевала на Играх в Токио серебро в личном многоборье, уступив лишь израильтянке Линой Ашрам. Арина осталась без медали на 4-й позиции.

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