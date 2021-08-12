Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова порассуждала о своем авторитете в мире художественной гимнастики.

– Почему вас так боится мир художественной гимнастики?

– Боится, потому что должна быть универсальность. Видите, как сказал Моринари Ватанабе (Международной федерации гимнастики – Sports.ru) после Олимпийских игр, что «20 стран стояло на пьедестале, вот какая универсальность!». Мне все время говорилось о том, что не может одна страна 20 лет выигрывать. Ну не может! Тогда вид спорта надо закрывать. Ну давайте закроем балет.

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Правильно сказал Михалков. Там говорят зрители, а у нас говорят судьи. А судьи не всегда говорят то, что на самом деле. Особенно на этих Олимпийских играх. Вот что смешно! Понимаете, когда люди плачут, им еще есть что терять. А когда они смеются, это уже, как говорится, полный крах.

– Я не верю, что вас можно сломить. Даже глагол с вами не сочетается. Вас нельзя остановить таким способом.

– Вы знаете, когда-то мне мой супруг говорил, что «вот, изнасиловали кого-то». Я говорю: «Знаешь что? Вот я не верю в слово «изнасиловали». Изнасиловать можно только в том случае, если убить». Вот меня – только убить, вот только тогда. И то же самое в художественной гимнастике, я не остановлюсь, конечно. Но нужно остановить тех людей, которые могут сделать это привычкой, – сказала Винер-Усманова во время визита на «Матч ТВ»

Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет не взяла золото на Олимпиаде.

Дина Аверина завоевала на Играх в Токио серебро в личном многоборье, уступив лишь израильтянке Линой Ашрам. Арина осталась без медали на 4-й позиции.

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