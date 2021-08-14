Тренер израильской гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман поделилась мнением о результатах олимпийского турнира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.
«Встречалась ли я с тренерами российских близнецов Дины и Арины Авериных, оспаривавших победу Линой? Нет, и это действительно очень неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать. Но я встретила тренера Алины Горносько из Беларуси, которая заняла третье место. Для меня все, кто стоял на подиуме, должны там быть», – приводит слова Зуссман Ynet.
- Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, Дина Аверина стала второй, уступив 0,15 балла.
- Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет не взяла золото на Олимпиаде.
- Золото в групповом многоборье также не досталось России – победила Болгария.
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