Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала высказывания тренера олимпийской чемпионки Линой Ашрам Айелет Зуссман о неумении российских гимнасток проигрывать.

«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки (Линой Ашрам – Eurosport) не было ни одной золотой медали: ни на «Гран-при», ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии – никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду.

То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку в первой тройке, – я очень рада за нее (Алину Горносько –Eurosport). Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов. Я согласна с тренером (Зуссман – Eurosport), что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько – вторая, а Ашрам – третья. По именам – да, они все должны находиться на пьедестале», – сказала Винер-Усманова по информации «СЭ»

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В Токио Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла.

Судейство в финале вызвало волну недовольства в России.

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