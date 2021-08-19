Технический комитет Международной федерации гимнастики представил отчет о соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

«Мы провели тщательный анализ всех оценочных компонентов каждого этапа олимпийского турниров. После изучения баллов мы можем подтвердить, что у судейской бригады не выявлено никаких нарушений. Технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что распределение мест на Олимпиаде-2020 было справедливым и беспристрастным как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях», – говорится в пресс-релизе FIG.

В Федерации выразили недовольство тем, что некоторые члены судейской бригады получали угрозы и хейтерские сообщения после олимпийских соревнований. Руководство FIG назвало эти случаи «попыткой дестабилизировать арбитров» и считает их «абсолютно неприемлемыми». В организации выразили поддержку пострадавшим рефери.

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На Олимпийских играх-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.

Дина Аверина заняла второе место и стала вице-чемпионкой ОИ, русские гимнастки также получили серебряные медали в командах. В личном турнире победила Линой Ашрам из сборной Израиля, уронившая ленту в последнем упражнении.

Технический комитет по художественной гимнастике FIG возглавляет Наталья Кузьмина из России. Кузьмина также возглавляла судейскую бригаду в Токио-2020.

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