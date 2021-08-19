Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала отчет Международной федерации гимнастики (FIG) о соревнованиях на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Технический комитет не выявил никаких нарушений у судейской бригады и подтвердил, что распределение мест как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях на Олимпиаде-2020 было справедливым и беспристрастным.

«Этого и следовало ожидать. Мы готовим дальнейшие материалы по этому делу и не намерены останавливаться. Были допущены неправомерные действия в ходе соревнований, нерегламентированные остановки, наши протесты не были рассмотрены по правилам. Если Дина сделала бы ошибку в 0,15, которая стоила бы ей золотой медали, то это было бы отчетливо видно. Наш протест уже был отправлен и будет рассмотрен исполкомом FIG. Первый вице-президент FIG Василий Николаевич Титов должен получить ответ на наше письмо», – сообщила Винер-Усманова ТАСС

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Также глава ВФХГ добавила, что организация собирает документы и делает анализ по выставлению оценок.

«Мы готовим материалы, которые предъявим Международной федерации гимнастики. Знаем на 100%, что правы. Подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования, которые были на Олимпиаде. У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения.

Если когда-то мы защищали технический комитет, а международная федерация обвиняла судей, то сейчас все наоборот. В то время не было таких ужасных результатов, которые были сейчас. Это не только то, что случилось с Диной, но и огромное количество протестов, которые просто лились рекой и которые разбирали не по правилам. Все это было видно и по телевизионной трансляции. Сейчас мы говорим о том, что надо обратить внимание на технический комитет, возглавляемый Кузьминой, и на судей, которые были там на соревнованиях – по какому праву, по каким критериям они были вызваны», – приводит слова Винер-Усмановой РИА Новости

На Олимпийских играх-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.

Дина Аверина заняла второе место и стала вице-чемпионкой ОИ, русские гимнастки также получили серебряные медали в командах. В личном турнире победила Линой Ашрам из сборной Израиля, уронившая ленту в последнем упражнении.

Технический комитет по художественной гимнастике FIG возглавляет Наталья Кузьмина из России. Кузьмина также возглавляла судейскую бригаду в Токио-2020.

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