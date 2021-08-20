Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить судейские протоколы соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020, сообщил руководитель олимпийской делегации России в Токио Андрей Конокотин.

Параллельно с публикацией заявления, в адрес Олимпийского комитета России поступило письмо с пояснениями за подписью Генерального секретаря FIG Николаса Буомпана. Важно отметить, что, помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами еще в Токио – 7 и 8 августа.

В документе, полученном нами сейчас, к сожалению, также не содержится никакой информации по объективному и детальному анализу решений каждого из судей, по соответствию выставленных Дине Авериной баллов с точки зрения независимой экспертизы, по отсутствию прямого или косвенного конфликта интересов при формировании бригады арбитров на данные соревнования, по факту более чем продолжительной паузы для подсчета финальной оценки после заключительного выступления российской гимнастки.

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Почему судьям, использующим высокотехнологичное программное обеспечение, потребовалось почти 7 минут, чтобы подсчитать баллы и объявить результат выступления Дины Авериной с лентой? По логике коллег из FIG общественность должна попросту удовлетвориться утверждением, что все было сделано правильно? Между тем, мы твердо убеждены, что это в общих интересах – обеспечить проведение открытой, прозрачной экспертизы ситуации, вызвавшей столь масштабный резонанс. Но видим при этом совсем иную тенденцию.

Продолжаем работу, непрерывно оказываем поддержку, в том числе юридическую и дипломатическую, нашим коллегам из гимнастического сообщества и находимся в постоянном контакте с нашим представителем в FIG», – приводит слова Конокотина официальный сайт Олимпийского комитета России

На Олимпийских играх-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.

Дина Аверина заняла второе место и стала вице-чемпионкой ОИ, русские гимнастки также получили серебряные медали в командах. В личном турнире победила Линой Ашрам из сборной Израиля, уронившая ленту в последнем упражнении.

Технический комитет по художественной гимнастике FIG возглавляет Наталья Кузьмина из России. Кузьмина также возглавляла судейскую бригаду в Токио-2020.

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