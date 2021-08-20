Украинский интервьюер Дмитрий Гордон прокомментировал судейство в художественной гимнастике на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

«Я не специалист в художественной гимнастике. В футболе ты видишь, пенальти или не пенальти, [потому что] знаешь правила и понимаешь. Хотя у меня были ситуации, когда я смотрел футбол вместе с тремя великими футболистами, и мы не приходили к общему знаменателю: одни говорят, что был пенальти, другие говорят, что не было, мы смотрим повтор.

Художественная гимнастика – это такой темный лес. Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка, руководитель нашей федерации художественной гимнастики, говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться.

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Потому что украинская художественная гимнастика родила очень много чемпионов мира и Олимпийских игр. У нас и Серебрянская, олимпийская чемпионка Атланты, и Саша Тимошенко была, и Бессонова, Ризатдинова... У нас очень много достойных спортсменок.

Дерюгина мне говорила: постоянно засуживают. Просто платят деньги в тупую судьям. Я не могу на себя взять ответственность и сказать, что россиянку засудили, и не могу сказать, что не засудили. Для этого надо разбираться в правилах», – сказал Гордон в интервью «ФАК.Подкасту»

Олимпийской чемпионкой на Играх-2020 в личном многоборье стала Линой Ашрам из сборной Израиля. Она выронила ленту в последнем упражнении, но все равно обошла Дину Аверину и оставила Россию без золота в этом виде программы впервые за 25 лет.

В групповом многоборье Токио-2021 русская команда также взяла серебряные медали и проиграли Болгарии.

Ирина Дерюгина – единственная советская гимнастка, которая дважды была абсолютной чемпионкой мира (1977, 1979).

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