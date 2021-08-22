Российская гимнастка Анастасия Близнюк высказалась о судействе финала в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио.
«Когда мы выступали, мы были сосредоточены и нацелены на правильное исполнение. Хотели показать программу, над которой работали вместе с Ириной Александровной [Винер]. Мы тренировались по 10 часов. Все это время она сидела с нами в зале. Поэтому думали о том, как сделать правильно. Был чемпионат Европы в Болгарии, на котором мы заняли первое место. После этого еще добавили в сложности 2 балла.
На Играх было непонимание. Мы вышли и сделали все на максимальной сложности. А получили оценку на 1,3 балла ниже, чем у Болгарии. Поняли, что нас пытаются снять с пьедестала, а не просто поставить на 2-3 место. Конечно, Ирина Александровна нам давала наставления делать программу. Она была на связи, поддерживала нас. Нельзя было допускать серьезных ошибок. Ирина Александровна говорила, что мы будем завершать Игры своим упражнением. Так и вышло.
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Сделали все, что требовалось, поэтому судьям не удалось нас опустить еще ниже. Если бы мы допустили ошибку, на пьедестал бы не попали. Мы сделали все, что требовалось, и гордимся этим. Сложность у нас была выше на 5-6 баллов. После возвращения в Москву узнала, что у Болгарии была в конце потеря на полбалла и еще минус балл за сотрудничество. Получается минус 1,5 балла. Но у нас при чистом исполнении оценка была ниже, чем у них.
Я понимала, что медаль не вернут и не надеялась на это. Нас оценили не так, как хотелось. На всех соревнованиях мы выигрывали. А тут мы еще добавили и усложнили. Люди пишут, что у нас мяч не задерживается, а все время летает», – рассказала Близнюк в эфире «Матч ТВ».
- Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье. Золото выиграла команда Болгарии, бронза досталась Италии.
- В личном многоборье у России также серебро, доставшееся Дине Авериной.
- До этого сборная России пять Олимпиад подряд брала и командное, и индивидуальное золото.
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