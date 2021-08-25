Судья из Узбекистана Талия Абдураманова работала на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Она заявила, что оценила выше всех российских спортсменок Дину и Арину Авериных, которые в итоге остались на втором и четвертом местах.

«Я была просто судьей в своей бригаде, оценивающей технику исполнения. И я российских девочек не обидела в судействе. А вот всего, что происходило в главном судейском корпусе, не знаю. Честно говоря, передо мной до сих пор стоит вопрос, как так получилось и почему.

Я тоже получила очень много неприятных и оскорбительных посланий после Олимпиады. Мне было очень обидно, я еще раз хочу сказать, что Дину и Арину в качестве судьи я оценила как лучших гимнасток Олимпиады. Это все, что могу вам сказать. Думаю, никто из бригады не захочет давать какую-либо информацию, так как все получали угрозы и разные негативные послания после Олимпиады», – цитирует Абдураманову Sports.ru

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На Олимпийских играх-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.

Дина Аверина заняла второе место и стала вице-чемпионкой ОИ, русские гимнастки также получили серебряные медали в командах. В личном турнире победила Линой Ашрам из сборной Израиля, уронившая ленту в последнем упражнении.

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