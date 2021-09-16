Генеральный секретарь федерации художественной гимнастики Болгарии Росина Атанасова высказалась по поводу недовольства Ирины Винер-Усмановой в адрес судейства на Олимпиаде-2020 в Токио, о котором она неоднократно публично заявляла. Она считает это отсутствием принципов честной игры.
«Это не странно, это полное отсутствие принципов честной игры. Мы завоевали золотые медали не с помощью судей, а по той причине, что наша команда на тот момент выступила лучше. Прежде лучшей была российская команда, сейчас – болгарская. Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший. Судейство было очень строгим, и если у них другое мнение, то это не наша проблема.
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Для нас это действительно большая и историческая победа. Болгария стояла у истоков создания художественной гимнастики, 70-летие которой мы будем праздновать в следующем году. С самого начала и до сих пор мы всегда были в четверке лучших в этом виде спорта, так что победа Болгарии удивлять не должна – мы имеем очень богатую историю», – заявила Атанасова по информации ТАСС.
- В индивидуальном многоборье Дина Аверина взяла серебро, уступив Линой Ашрам из Израиля, Арина Аверина стала четвертой.
- В отличие от личного многоборья, в командном российские гимнастки проиграли болгарским спортсменкам и в квалификации.
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