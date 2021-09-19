Россиянка Наталья Кузьмина исключена из числа кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

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О снятии кандидатуры Кузьминой сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Причина – скандал с судейством на Олимпийских играх-2020, где Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.

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«Мы ее сняли с выборов еще позавчера. Послали в FIG письмо, и спустя три часа FIG опубликовал новый состав на выборы. Кузьминой там нет, Россия сняла ее кандидатуру. Замены у нас нет, потому что мы в мае подавали ее кандидатуру, еще до Игр, а она потом на Олимпиаде сотворила такую гадость. И сейчас мы сняли ее кандидатуру, потому что без нее лучше, чем с ней, потому что никто бы не посмел сделать то, что она сделала», – сказала Винер-Усманова РИА Новости

Вместо Кузьминой кандидатом от России на пост главы технического комитета FIG в 2024 году может стать двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева.

«Мы в Париже (на Олимпиаде-2024) подберем кандидатуру в техком, видимо, Канаеву. Она сейчас активно занимается английским языком. Также, возможно, подадим кандидатуру в комиссию спортсменов, кого-нибудь из сестер Авериных. Может, кто-то еще у нас появится. Заканчивает Анастасия Близнюк, может, ее поставим, если она не пойдет на четвертую Олимпиаду. У нас есть хорошие ставленники.

Кузьмина нам ни в чем никогда не помогала. Она приезжала два раза в год, она уже 26 лет живет в Японии. Сюда она приезжала только для того, чтобы посмотреть, жива ли квартира, и получить компьютер. Ее дочка живет в Америке, поэтому она хотела выполнить все, что положено с пристрастием, это была ее задача», – цитируют Винер РИА Новости

Технический комитет ОИ-2020 не выявил нарушений у судейской бригады и подтвердил, что распределение мест как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях было справедливым и беспристрастным.

Кузьмина возглавляла судейскую бригаду в Токио-2020.

Кузьмина планировала переизбираться на выборном конгрессе FIG, который пройдет в турецкой Анталье с 5 по 7 ноября 2021 года.

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