Денис Маркелов (фото: сайт администрации Санкт-Петербурга)
Фото: From Official Website
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В четверг, 28 мая, в Комитете по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга наградили тренера по академической гребле Дениса Маркелова.
20 мая Маркелов увидел на парковке торгового центра горящий автомобиль. Он подбежал к иномарке и увидел в салоне запертой машины двоих детей. Денис ударил по стеклу локтем, но не пробил его, тогда подбежавшая девушка принесла ему огнетушитель. Спортсмен вынес одно из боковых окон и вытащил из авто шестилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку.
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«Когда мать двоих детей вернулась из магазина – брат с сестрой уже были в безопасности. Они не успели испугаться, не плакали и даже не поранились осколками стекла. Пожарные тушили машину около получаса», – говорится в сюжете программы «Время» на Первом канале.
Спустя восемь дней после происшествия Маркелову вручили благодарность городского Комитета по физкультуре и спорту и комплект спортивной экипировки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
- Денис Маркелов – победитель первенства мира среди юношей-1998, бронзовый призер ЧМ-1999 и ЧМ-2003, призер этапов Кубков мира, серебряный призер ЧЕ-2008.
- Сейчас Маркелов тренирует в училище олимпийского резерва №1.
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