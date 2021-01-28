5-кратную чемпионку Европы по гребле Галину Вечерковскую обманули на 122 тысячи рублей – это пятый эпизод, когда 94-летнюю экс-спортсменку хитрым путем оставляют без денег.

Первые четыре случая мошенничества случились в 2019 году. Тогда неизвестные вынудили Вечерковскую перевести на их счет 1,2 миллиона рублей – якобы столько стоили БАДы, которые ранее уже приобретала женщина. В 2021-м Галина снова доверилась незнакомцу и отдала за лекарство 122 тысячи рублей. По данным телеграм-канала Mash на Мойке, полиция уже поймала мошенника по имени Максим.