Российских спортсменов уличили в употреблении допинга: гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительные допинг-тесты. В пробах А нашли запрещенный препарат мельдоний.

По данным источников телеграм-канала Baza , спортсмены отрицают свою вину и считают, что допинг мог содержаться в пищевых добавках, согласованных штабом. Для подтверждения полученных результатов нужно вскрыть пробу B. Это сделают только 8 июля, но руководство российской сборной перестраховалось и исключило Моргачева и Сорина из заявки на Олимпийские игры в Токио уже сейчас.

Из-за проблем с допингом Россия выступит на Олимпиаде без национальных символов в статусе «Олимпийских атлетов из России».

Ранее на мельдонии попадались многие известные российские спортсмены.

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