Федерация гребного спорта России заявила о снятии российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады в Токио после того, как в пробах «Б» подтвердилось наличие мельдония.

Из-за снятия этих спортсменов российская команда не сможет принять участие в соревнованиях по гребле в парной четверке. Их партнеры Артем Косов и Николай Пименов соответственно тоже пропускают Олимпийские игры. Об этом сообщается на официальном сайте международной федерации гребного спорта.

Изначально Моргачева и Сорина планировали заменить на Александра Матвеева и Никиту Еськина. Но после анализа их тренировок национальная федерация (ФГСР) решила снять команду с турнира.

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«Тренерский совет российской команды внимательно проанализировал результаты подготовки двух потенциальных запасных и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам», – заявили в ФГСР.

О положительных пробах на мельдоний Никиты Моргачева и Павла Сорина стало известно в начале июля.

В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний список запрещенных веществ.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля.

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