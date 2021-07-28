В академической гребле на летних Олимпийских играх-2020 в Токио разыграли четыре комплекта медалей.

В женских парных двойках золото взяла сборная Румынии. Анчута Боднар и Симона Радиш установили олимпийский рекорд (6:41.03 секунды) и опередили команды Новой Зеландии и Нидерландов. Екатерина Питримова и Екатерина Курочкина из сборной России финишировали последними в финале Б и заняли 12-е итоговое место.

В мужских парных двойках чемпионы также показали лучшее время Олимпиад. Французы Уго Бушерон и Матью Андродиа финишировали за 6:00:33 секунды и взяли золотые медали. Серебро – у пары из Нидерландов, бронзовые награды – у китайцев. Русские гребцы Илья Кондратьев и Андрей Потапкин попали в финал Б и стали седьмыми в итоговом протоколе Игр.

Токио-2020 У гребцов олимпийской сборной России подтвердился допинг 18/07/2021 В 09:59

В женских четверках победили девушки из сборной Австралии. Люси Стефан, Роузмари Попа, Джессика Моррисон и Аннабель Макинтайр показали время 6:15.37 секунды (также олимпийский рекорд) и опередили команды Нидерландов и Ирландии. Сборная России не отобралась даже в финал Б.

Австралийцы первенствовали и в мужских четверках. Алекс Пёрнелл, Спенсер Тёррин, Джейк Харгривз и Александр Хилл преодолелил дистанцию за 5:42.76 секунды (да, тоже с олимпийским рекордом) и стали чемпионами Токио-2020. Серебро – у Румынии, бронзовые награды – у Италии.

Также в пятый день Олимпиады (28 июля) разыграют еще два комплекта медалей – в мужских и женских парных четверках. Сборные России не представлены в главных финалах и не примут участие в распределении наград.

Всего в академической гребле в Токио-2020 разыгрывают 14 комплектов медалей. В соревнованиях суммарно принимают участие 526 спортсменов.

Гребля Гребцов из олимпийской сборной России поймали на допинге (Baza) 07/07/2021 В 09:32