Cборная России по академической гребле в составе Василисы Степановой и Елены Орябинской стала серебряным призером Токио-2020 в двойке распашной без рулевого. Она показала время 6:51,45 секунд.
Золото – у Грейс Прендергаст и Керри Гаулер из сборной Новой Зеландии, отрыв составил 1,26 секунд. Бронзовую медаль завоевали канадцы Кейли Филмер и Хилари Хансенс, проигрыш – 1,91 секунды.
- В финале также приняли участие Великобритания, Греция и Испания.
- Всего в шестой день летних Олимпийских игр-2020 разыграют четыре комплекта медалей.
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