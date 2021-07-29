Американская гребчиха Меган Калмо в твиттере выразила разочарование тем, что Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли серебро на Олимпийских играх в Токио.
«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром – противное чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А».
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Позже в беседе с Row2k спортсменка подтвердила, что ей сложно смотреть на присутствие русских спортсменов на состязаниях: «Многие женщины <…> очень и очень благородны. Они, вероятно, слишком вежливы, чтобы сказать то, что готова говорить я», – добавила она.
- Степанова и Орябинская стали вице-чемпионками в соревнованиях двоек распашных без рулевого.
- Калмо – бронзовый призер Лондона-2012, чемпионка мира-2015 в составе четырехместного экипажа.
Источник: «Р-Спорт»
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