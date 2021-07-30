Анна Пракатень из сборной России завоевала серебряную медаль в академической гребле на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. 28-летняя спортсменка заняла второе место в женских одиночках и уступила лидеру 3,42 секунды.

Золото в этом виде программы завоевала Эмма Твигг из сборной Новой Зеландии. Она установила олимпийский рекорд и преодолела дистанцию с результатом 7:13,97 секунды. Это лучшее достижение на летних Играх с Олимпиады-2004 в Афинах.

Бронза – у представительницы сборной Австрии Магдалены Лобниг. Также в финале принимали участие британка Виктория Торнли, швейцарка Жаннен Гмелен и китаянка Янь Цзянь.

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Пракатень – действующая чемпионка мира в женских одиночках. Она закончила предварительные заплывы, четвертьфинал и полуфинал на первом месте и стартовала в финале с третьей воды.

Это вторая медаль для сборной России по академической гребле на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Ранее Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли серебро в соревновании двоек распашных без рулевого.

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