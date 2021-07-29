Женская сборная России по регби 7 провела 29 июля два матча на олимпийском турнире: проиграла Великобритании (12:14), а затем переиграла Кению.

Встреча 2-го тура группы А завершилась со счетом 35:12 – эта победа стала для российской сборной первой в истории Олимпиад. Лучшую результативность в матче продемонстрировала Кристиан Середина, набравшая 13 очков. У кениек 10 баллов из 12 заработала Жанет Окелло.

Россия набрала 4 очка и располагается на второй строчке в таблице.

Последний матч группового этапа сборная России проведет против Новой Зеландии 30 июля в 5:30 мск.

Сборная России – дебютант Олимпиады. В Рио-2016 команда не прошла квалификацию.

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