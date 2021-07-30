Женская сборная России по регби 7 вылетела с Олимпийских игр в четвертьфинале, проиграв два последних матча с общим счетом 0:69.
Команда вышла из группы: в первом матче уступили британкам (12:14), затем убедительно обыграли кениек (35:12). В третьем туре группового этапа предстояло играть с новозеландками, и Россия потерпела сухое поражение – 0:33. К сожалению, Новая Зеландия досталась и в четвертьфинале. Перестроиться не получилось, как итог – 0:36 и вылет с Игр.
  • В четвертьфинал также пробились Австралия, Фиджи, США, Великобритания, Франция и Китай.
  • У мужчин золото взяли регбисты из Фиджи, серебро досталось новозеландцам, бронза – аргентинцам.
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