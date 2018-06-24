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«Добро пожаловать в 2018-й». Поцелуй двух регбисток разгневал фанатов, но лига встала на защиту

«Добро пожаловать в 2018-й». Поцелуй двух регбисток разгневал фанатов, но лига встала на защиту
Eurosport

19 мин. назад

В Австралии общество еще не такое толерантное.

Последний матч женской Национальной регбийной лиги (NRL) вызвал бурю споров из-за поцелуя двух регбисток по окончании игры. Карина Браун и Ванесса Фольяки – открытая пара лесбиянок, их отношения продолжаются с 2014 года.

Но момент для поцелуя был выбран не самый удачный, поскольку возлюбленные представляют враждебные команды – противостояние «Нью Саус Уэлс Блюс» и «Куинслэнд Марунс» одно из самых жестких в NRL.

Пост NRL в фейсбуке с поцелуем регбисток вызвал волну негодования со стороны болельщиков обеих команд. Одному из критиков, заявившему, что подобные фотографии отобьют у женщин любовь к регби, NRL ответила:

«Добро пожаловать в 2018-й. Не можем дождаться, когда вы к нам присоединитесь».

  • Вдобавок NRL пришлось отбиваться от обвинений в свой адрес: якобы публикацией поцелуя двух женщин лига сексуализирует игру.
  • На уровне сборных Карина и Ванесса вместе выступают за Австралию.

(Фото: фейсбук NRL)

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