Регбист, пообещавший геям попадание в ад, не преклонил колено в рамках акции против расизма

Парень последовательно аккумулирует вокруг себя хейт.

Игрок в регбилиг Исраэл Фолау, выступающий за команду «Каталанс Драгонс», отказался преклонять колено перед матчем Суперлиги против «Сент-Хеленс».

По правилам турнира, поддержка движения Black Lives Matter является полностью добровольной, однако Фолау оказался единственным регбистом, который не стал выражать с ним солидарность. В соцсетях Исраэла назвали ублюдком и заклеймили другими крепкими ругательствами. Об этом сообщает The Sun.

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В прошлом году Фолау спровоцировал скандал в мире регби и регбилиг, написав в инстаграме, что «все пьяницы, гомосексуалы, прелюбодеи, лжецы, воры, атеисты и идолопоклонники попадут в ад».

После этого Австралийский регбийный союз (RA) расторг контракт с Фолау.

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