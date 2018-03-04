«Если умрем, наши тела спасут остальных». Регбисты разбились в горах и выжили благодаря каннибализму

Как далеко человек может зайти, чтобы выжить? Альпинист Арон Ралстон ампутировал себе кисть тупым китайским ножом, потому что ее зажало валуном в горах. Марафонец Мауро Проспери из-за песчаной бури потерялся в Сахаре и пил кровь летучих мышей, чтобы не умереть от голода. Японский скалолаз потерялся в горах Азума и спасся, неделю питаясь только снегом. Но многим ли хватит духу ради продолжения жизни съесть друга? И как смириться с воспоминаниями, чтобы жить дальше? С этим ужасом столкнулись пассажиры рейса 571 ВВС Уругвая 46 лет назад.

12 октября 1972-го Марсело Перес подгонял партнеров по студенческой регбийной команде Old Christians на посадку в самолет. 25-летний капитан с отличием заканчивал обучение на архитектора. Пересом гордился весь вуз – внук одного из трех основателей университета, большой харизматик, великолепный спортсмен – с первого курса он завоевал звание капитана команды и строго выполнял все обязанности. Партнеры уважали Марсело как старшего брата, поэтому послушно рысцой взбегали по трапу.

Фото пассажиров рейса 751 до вылетаEurosport

Рейс не был чартерным: из 45 человек 17 регбистов, 23 – простые пассажиры и родственники спортсменов, пятеро – члены экипажа. Команда через Анды летела в Чили, на матч с соперниками из Сантьяго. Пассажиры расселись по местам, рассосали карамельки на взлете и благополучно уснули, но через несколько часов самолет тряхнуло так, что проснулся бы даже мертвый. Люди нервно выглядывали в иллюминаторы, но видели только молоко облаков и снега. Внезапно тряхнуло еще раз, и тележка стюардессы оторвалась от крепления, пролетела через весь салон и ударилась о противоположную стену в хвосте. Тревожно заморгал знак «Пристегните ремни». Младшая сестра футболиста Адольфо Штрауха, Сусана, заплакала.

Самолет трясло, но никаких объявлений от командира не было. Марсело Перес отцепил ремень и, осторожно держась за стенку, пошел к кабине. Несколько минут люди сидели молча, ожидая новостей. Когда капитан команды вернулся, он сказал на весь салон: «Все в порядке, из-за погоды мы садимся в Аргентине. Переночуем, а завтра полетим дальше». Весь салон будто выдохнул разом от облегчения.

Но в этот момент в голове самолета что-то будто взорвалось, и нос исчез – вместо него свистела огромная дыра. Марсело швырнуло спиной о потолок. Следом отвалился хвост, и все, кто секунду назад улыбался сзади, пропали. А потом наступила тьма.

Перес очнулся от слепящего света, который продирался в мозг даже через закрытые веки. Марсело поднял тяжелую голову и огляделся. Вокруг на искрящем от солнца снегу были люди. Кто-то уже сидел, привалившись к дереву. Кто-то стонал в сугробе. Кто-то лежал неподвижно, а вокруг снег медленно пропитывался красным. В десятке метров лежал огромный фюзеляж самолета – без носа, крыльев и хвоста. Марсело проверил, целы ли кости – удивительно, но капитан ничего не сломал, хотя самолет врезался в горы на высоте девяти тысяч метров.

Но еще больше будущий архитектор удивился, когда вместе с другими мужчинами занялся сбором выживших. Оказалось, что из 45 человек в катастрофе погибли 12, из которых четверо – его друзья по команде. Самолет пострадал не так сильно, как мог – не загорелся и не взорвался. Все припасы были целы. Робкий оптимизм быстро пошел на спад.

В первую ночь умерли еще восемь человек. Яркое солнце слепило людей, а холод продирал до сердца – никто не взял куртки, ведь летели из Уругвая в Чили. Четыре дня три десятка выживших организовывали лагерь и боролись с холодом и подступавшим голодом. Остатки еды раздавали по чуть-чуть, чтобы всем досталось поровну. Они знали, что люди уже ищут их – должны искать. Адольфо Штраух добрался до кабины пилотов, вытащил оттуда солнечные очки, чтобы защитить зрение его сестры Сусаны, которая была в тяжелом состоянии.

Внезапно с коротким промежутком времени над лагерем возле фюзеляжа пролетели сразу три самолета. Они шли слишком высоко, но через некоторое время появился четвертый –пролетел низко и будто изменил маршрут. Выжившие махали руками и тряпками – они думали, что спасены. В тот же день Марсело Перес обнаружил, что половину припасов, раздаваемых по талонам, кто-то съел – видимо, в надежде на скорую эвакуацию. Виновного не нашли, а спасатели так и не появились.

Борясь с отчаянием, выжившие организовывали быт. Марсело обнаружил, что если привязать подушки от сидений к ногам, то получатся снегоступы – можно больше не проваливаться в снег. Раненым строили гамаки, чтобы они не лежали на снегу. Сестре Штрауха становилось все хуже, и Адольфо еще с двумя мужчинами попытался добраться до верха хребта, чтобы узнать, что на другой стороне. Ничего не обнаружив, они вернулись измученные и без сил. Через три дня Сусана умерла на руках у брата.

Трое выживших повторили восхождение на хребет – с помощью радио они хотели узнать, как продвигается спасательная операция. Вернувшись, они сообщили остальным ужасающие новости: поиски свернули из-за неудовлетворительных результатов. Всех признали пропавшими без вести. Тем же вечером кончилась еда. Группа попыталась есть самолет – части, сделанные из картона и хлопка – и кожаные чемоданы, но им стало еще хуже. Тогда впервые вслух прозвучала идея, которая давно скреблась в головах у каждого в группе. Каннибализм.

Памятник на месте крушения рейса 751From Official Website

Роберто Канесса – 19-летний студент-медик – предложил есть погибших. Холод и снег сберегали тела от разложения, и выжившие не рисковали отравлением. Но переступить барьер смогли не все. Все пассажиры были истовыми католиками – даже регбийная команда называлась Old Christians. Чтобы оправдать каннибализм, люди убеждали друг друга, что это подходит под библейский стих – «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Но со временем даже те, кто отказался, вынуждены были есть мертвых – от поедания пропитанной химикатами одежды их рвало.

«Одно дело решиться на это. Другое – сделать. Мы не могли физически разомкнуть рты, потому что чувствовали себя жалкими, нам было противно делать это», – вспоминал Роберто Канесса. Но со временем с необходимостью смирились все. «Мы заключили пакт: если мы умрем, то будем счастливы отдать наши тела для спасения остальных», – признался Канесса.

Это был 12 день после катастрофы, а в живых оставались 27 человек. Полуразрушенный фюзеляж стал для них домом, местом безопасности и относительного спокойствия. Хотя в реальности сон в остове самолета таил смертельную опасность. Шел 17-й день борьбы за жизнь студентов в Андах. К вечеру большая часть выживших уже устроились на ночлег в обломках самолета – в том числе лидер отряда Марсело Перес. Несколько человек грелись у костра снаружи. Вдруг кто-то заметил, что вокруг слишком тихо – даже для гор. В темноте люди обеспокоенно вслушивались в безмолвие. Почти все разом услышали странный звук – будто к ним едет бульдозер. Звук быстро приближался. «Лавина», – нарушил молчание кто-то в темноте. В этот момент лагерь накрыло волной льда и снега.

Выжившие пассажиры рейса 751From Official Website

Фюзеляж самолета целиком похоронило под лавиной. Три дня люди, оставшиеся снаружи, выкапывали обломки. Восемь человек, в том числе единственная выжившая женщина – Лилиана Метол – и капитан регбистов Марсело Перес погибли во сне. Остальные спаслись – внутри самолета осталось место, не забитое снегом. Во тьме и холоде они пробили в потолке дырку железным прутом, чтобы обеспечить вентиляцию, и ждали помощи трое суток.

Около месяца после этого выжившие боролись с погодой, голодом и страхом. К декабрю от истощения умерли еще два человека. Оставшиеся 17 человек решили, что единственный шанс на выживание – собрать экспедицию за помощью. Вызвались 19-летний Роберто Канесса и еще двое студентов. Чтобы они могли согреться ночами, остальные выжившие сшили большой спальный мешок на троих. Им отдали лучшие припасы, самую теплую одежду. 12 декабря, на 61-й день после катастрофы, трое парней выдвинулись в путь. Выживший пилот проложил для них маршрут до предполагаемого населенного пункта. Они думали, что упали на стороне Чили, хотя находились в Аргентине в 100 километрах от предполагаемого места и шли в другую сторону.

Фото выживших с вертолета спасателейFrom Official Website

По пути Канесса с товарищами находили трупы тех, кто пропал еще в момент катастрофы. Когда спустя сутки пути они поняли, что маршрут пилота – пустышка, то отправили одного из них обратно, чтобы сэкономить припасы, и двинулись дальше вдвоем. Остальные по радио следили за новостями – если посланцы доберутся до людей, то об этом точно сообщат. Только через девять дней они узнали, что парни спаслись, и за остальными вылетели вертолеты. 23 декабря 14 выживших человек наконец покинули лагерь вместе со спасателями. Все 16 выживших не умерли лишь благодаря телам их братьев по трагедии.

Роберто Каннеса с семьей после спасенияFrom Official Website

Роберто Канесса, который спас группу, рассказал, что от смерти его спасла надежда на встречу с матерью и девушкой. На ней он впоследствии женился и завел двоих детей. Роберто доучился на хирурга и провел сотни сложнейших операций на сердцах, выступал с мотивационными речами по всему миру, написал книгу и стал прототипом главного героя фильма «Живые» о катастрофе рейса 571. 1994-м Роберто участвовал в президентских выборах в Уругвае, но набрал всего 0,08% голосов.

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