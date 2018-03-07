Английский регбист разогнался до 200 км/ч, побил полицейских и сел на 2 года

30-летний регбист команды «Брэдфорд Буллс» Скотт Мур разогнался до 200 км/ч на лицах Мачестера и проигнорировал требование полицейских остановиться.

При попытке скрыться Мур врезался в здание и побил пытавшихся его скрутить полицейских, сообщает BBC Sport. Скотт отобрал у одного из сотрудников правопорядка электрошокер и угрожал им преследователям.

Регбиста скрутили только после шести ударов током. Суд признал Мура виновным и приговорил к тюремному заключению на 23 месяца.

У регбиста отобрали права на два года.

Мур – самый молодой дебютант в матчах британской Суперлиги. Он вышел на поле в составе клуба «Сэнт-Хэленс» в возрасте 16 лет.

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