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Российским регбистам на чемпионате Европы включили гимн СССР. Они не растерялись и выиграли матч

Российским регбистам на чемпионате Европы включили гимн СССР. Они не растерялись и выиграли матч
Eurosport

1 час назад

Грудинин одобряет.

Организаторы чемпионата Европы по регби по ошибке включили гимн СССР перед матчем Германия – Россия.

Некоторые члены российской команды вспомнили слова и начали подпевать; кто-то пел современную версию гимна.

Встреча состоялась еще 18 марта, но широкую огласку инцидент получил только спустя 9 дней.

  • В гимнах СССР и России одинаковая музыка, автор – Александр Александров.
  • Игра, проходившая в Кёльне, закончилась со счетом 57:3 в пользу сборной России.
  • Победителем чемпионата Европы стала сборная Грузии, Россия заняла четвертое место.

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