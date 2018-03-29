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Российским регбистам на чемпионате Европы включили гимн СССР. Они не растерялись и выиграли матч
Грудинин одобряет.
Организаторы чемпионата Европы по регби по ошибке включили гимн СССР перед матчем Германия – Россия.
Некоторые члены российской команды вспомнили слова и начали подпевать; кто-то пел современную версию гимна.
Встреча состоялась еще 18 марта, но широкую огласку инцидент получил только спустя 9 дней.
- В гимнах СССР и России одинаковая музыка, автор – Александр Александров.
- Игра, проходившая в Кёльне, закончилась со счетом 57:3 в пользу сборной России.
- Победителем чемпионата Европы стала сборная Грузии, Россия заняла четвертое место.
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