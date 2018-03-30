From Official Website
Суровый регбист дал самое грязное послематчевое интервью. Видимо, не знал отмазку про пирожки
В прямом смысле грязное.
Регбист «Каслфорд Тайгерс» Майк Макмикен занес попытку и решил судьбу матча Суперлиги против «Уэйкфилд Тринити Уайлдкэтс».
Игра прошла в чудовищную погоду, обе команды заканчивали матч в одинаковых черно-коричневых майках.
По окончании встречи журналисты взяли самое эпичное интервью у Макмикена. Неважно, что он говорил – суровое выражение перепачканного лица сделало вечер.
- «Каслфорд Тайгерс» победил со счетом 11:6.
- Рязанцев и Дзюба, например, не дают интервью после матча, потому что пирожки.
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(фото: официальный сайт «Каслфорд Тайгерс»)
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