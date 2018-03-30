From Official Website

Суровый регбист дал самое грязное послематчевое интервью. Видимо, не знал отмазку про пирожки

Суровый регбист дал самое грязное послематчевое интервью. Видимо, не знал отмазку про пирожки
Eurosport

48 мин. назад

В прямом смысле грязное.

Регбист «Каслфорд Тайгерс» Майк Макмикен занес попытку и решил судьбу матча Суперлиги против «Уэйкфилд Тринити Уайлдкэтс».

Игра прошла в чудовищную погоду, обе команды заканчивали матч в одинаковых черно-коричневых майках.

По окончании встречи журналисты взяли самое эпичное интервью у Макмикена. Неважно, что он говорил – суровое выражение перепачканного лица сделало вечер.

  • «Каслфорд Тайгерс» победил со счетом 11:6.
  • Рязанцев и Дзюба, например, не дают интервью после матча, потому что пирожки.

Больше спортивных видео на нашем канале в YouTube

(фото: официальный сайт «Каслфорд Тайгерс»)

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Вратарь «Бостона» вмазал полевому «Тампы» и начал массовую драчку

03:34
Популярные видео
Кросби уработал «Нью-Джерси», будто у него в руках была бейсбольная бита, а не клюшка
1 089 просмотров5 ч
Полиция стиля. Федерер выглядит круто не только на корте
2 115 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться