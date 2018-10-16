«Это был настоящий удар в яблочко». Регбисту из Новой Зеландии раздавили яичко, но он доиграл матч

Игрок регбийной команды «Отаго» Джона Нареки завершил последний матч команды с необычной травмой – ему раздавили яичко.

«Это был настоящий удар в яблочко. Я не знаю, кто его нанес, да и сам Джона вряд ли знает. Он покинул игру, но, когда у нас вылетел другой игрок, ему пришлось вернуться на поле и играть с раздавленным яичком. Сейчас ему сделали операцию.

Если вы знаете Джону, то вы в курсе, что он жизнерадостный парень. Он сказал мне: не волнуйся, приятель, это всего лишь небольшая операция», – рассказал главный тренер «Отаго» Бен Херринг.

«Отаго» выиграл у «Вайкато» со счетом 23:19.

Матч проходил в рамках Кубка Mitre 10 – ежегодного соревнования среди новозеландских команд по регби. Матчи проходят с августа по октябрь.

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