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«Это был настоящий удар в яблочко». Регбисту из Новой Зеландии раздавили яичко, но он доиграл матч
Вот где спорт для настоящих мужчин.
Игрок регбийной команды «Отаго» Джона Нареки завершил последний матч команды с необычной травмой – ему раздавили яичко.
«Это был настоящий удар в яблочко. Я не знаю, кто его нанес, да и сам Джона вряд ли знает. Он покинул игру, но, когда у нас вылетел другой игрок, ему пришлось вернуться на поле и играть с раздавленным яичком. Сейчас ему сделали операцию.
Если вы знаете Джону, то вы в курсе, что он жизнерадостный парень. Он сказал мне: не волнуйся, приятель, это всего лишь небольшая операция», – рассказал главный тренер «Отаго» Бен Херринг.
- «Отаго» выиграл у «Вайкато» со счетом 23:19.
- Матч проходил в рамках Кубка Mitre 10 – ежегодного соревнования среди новозеландских команд по регби. Матчи проходят с августа по октябрь.
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