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Баста с регбистами Сербии и ЦСКА записал новый вариант песни «Мама, я партизан»

Баста с регбистами Сербии и ЦСКА записал новый вариант песни «Мама, я партизан»
Eurosport

1 час назад

Атмосферно.

Рэпер и основатель лейбла «Газгольдер» Баста снял видео с регбистами ЦСКА и белградского «Партизана».

Песня называется «Мама, мы ЦСКА», которая положена на музыку знаменитой сербской песни «Мама, я партизан». Запись состоялась в ирландском Sally O’Briens Pub, расположенном в центре Москвы. Записано видео было еще 26 марта, но выложил Баста его лишь 22 октября.

  • Дружба московских и белградских армейцев началась в середине 2000-х.

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