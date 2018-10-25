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Баста с регбистами Сербии и ЦСКА записал новый вариант песни «Мама, я партизан»
Атмосферно.
Рэпер и основатель лейбла «Газгольдер» Баста снял видео с регбистами ЦСКА и белградского «Партизана».
Песня называется «Мама, мы ЦСКА», которая положена на музыку знаменитой сербской песни «Мама, я партизан». Запись состоялась в ирландском Sally O’Briens Pub, расположенном в центре Москвы. Записано видео было еще 26 марта, но выложил Баста его лишь 22 октября.
- Дружба московских и белградских армейцев началась в середине 2000-х.
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