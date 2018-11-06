Австралийский регбист съел улитку, побывал в коме, заработал паралич и умер 8 лет спустя

В Австралии скончался 29-летний экс-регбист Сэм Баллард. На протяжении последних восьми лет спортсмен находился в парализованном состоянии.

Как сообщает Washington Post, восемь лет назад 20-летний Баллард пришел на вечеринку, где на спор проглотил улитку. «Молодые ребята, красное вино, алкоголь, посиделки у приятеля за столом – и тут кто-то вынимает улитку и поддразнивает компанию. Мальчишки всегда остаются мальчишками», – сокрушалась мать спортсмена Кэти Баллард.

Проглотив улитку, Сэм одновременно проглотил крысиных червей: они могут содержаться в помете грызунов, а затем находят промежуточного хозяина – обычно это какая-нибудь улитка либо слизень. Вот что пишет о крысином черве The Batrachospermum Magazine: «Внутри моллюска личинки этого мелкого круглого червя дозревают до третьей стадии, и если крыса соизволит слопать брюхоногого, то личинка третьей стадии оказывается внутри нее.

Если же зараженной улиткой вместо крысы отобедаете вы, то личинка проникнет в вас – будет крайне неприятно. Опаснее всего, когда червяк вторгается в мозг, вызывая его разбухание и воспаление».

Балларду крупно не повезло, так как паразиты осуществили самое страшное – добрались до его мозга. Сперва бывший регбист более года пролежал в коме, а затем на протяжении долгих лет оставался в парализованном состоянии. Все это время мать Сэма усердно ухаживала за ним, но ее сын все же скончался – от последствий отравления, паралича, комы и заболевания мозга.

Если бы Сэм не проглотил улитку и продолжил заниматься регби, его бы все равно подстерегали опасности. Например, недавно одному регбисту из Новой Зеландии раздавили яичко (но он продолжил матч).

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