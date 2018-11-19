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На благотворительном матче регбист появился в перчатке, напоминая, как окунул палец в анус соперника
За тот жест он был надолго наказан.
Джон Хопот неуместно спародировал свой же неуместный жест из 2001 года.
44-летний мужчина появился на благотворительном мероприятии регбийной лиги, красноречиво жестикулируя рукой, обтянутой резиновой перчаткой.
Экс-игрока «Мэнли-Уорринга Си Иглз» 17 лет назад на 12 недель отстранили от участия в матчах за самый неблагородный жест на свете: он залез пальцем в анальное отверстие регбиста противоположной команды. Позднее за другой инцидент – устные оскорбления – Хопота забанили еще на 10 лет.
- Как ни смешно, это распространенная забава в футболе – таким образом над соперником надругались футболист сборной Танзании Джуму Саида и экс-деф киевского «Динамо» Родриго Балдас.
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