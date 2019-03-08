Американский регбист Данни Барретт оказался настолько суровым, что продолжил игру со сломанной рукой

Американский регбист Данни Барретт получил травму руки по ходу матча, но вернулся в игру. Позже у него диагностировали перелом.

Сборная США встречалась с командой ЮАР в рамках турнира USA Sevens по регби-7.

Американцы победили южноафриканцев со счетом 29:10 и вышли в полуфинал соревнований. В следующем матче навылет они одолели Новую Зеландию (24:19), а в финале всухую (27:0) переиграли Самоа. Бронзу взяли новозеландцы.

USA Sevens проводится в Лас-Вегасе каждый март.

Турнир считается крупнейшим соревнованием по регби в Северной Америке.

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