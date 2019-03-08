Eurosport
Американский регбист Данни Барретт оказался настолько суровым, что продолжил игру со сломанной рукой
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Американский регбист Данни Барретт получил травму руки по ходу матча, но вернулся в игру. Позже у него диагностировали перелом.
Сборная США встречалась с командой ЮАР в рамках турнира USA Sevens по регби-7.
Американцы победили южноафриканцев со счетом 29:10 и вышли в полуфинал соревнований. В следующем матче навылет они одолели Новую Зеландию (24:19), а в финале всухую (27:0) переиграли Самоа. Бронзу взяли новозеландцы.
- USA Sevens проводится в Лас-Вегасе каждый март.
- Турнир считается крупнейшим соревнованием по регби в Северной Америке.
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