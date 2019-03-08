Eurosport

Американский регбист Данни Барретт оказался настолько суровым, что продолжил игру со сломанной рукой

Американский регбист оказался настолько суровым, что продолжил игру со сломанной рукой
Eurosport

57 мин. назад

Срочно покажите это Неймару!

Американский регбист Данни Барретт получил травму руки по ходу матча, но вернулся в игру. Позже у него диагностировали перелом.

Сборная США встречалась с командой ЮАР в рамках турнира USA Sevens по регби-7.

Американцы победили южноафриканцев со счетом 29:10 и вышли в полуфинал соревнований. В следующем матче навылет они одолели Новую Зеландию (24:19), а в финале всухую (27:0) переиграли Самоа. Бронзу взяли новозеландцы.

  • USA Sevens проводится в Лас-Вегасе каждый март.
  • Турнир считается крупнейшим соревнованием по регби в Северной Америке.

Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте