Нашествие бегемотов прервало регбийный матч в ЮАР

Неожиданный курьез сорвал матч по регби на севере ЮАР.

По информации местного издания Far North Bulletin, на которое ссылается ТАСС, на поле во время игры вышли примерно десять бегемотов. Некоторые животные невозмутимо шествовали по газону, другие остановились и стали жевать траву. Встречу пришлось прервать.

Сообщается, что причиной нашествия бегемотов может быть соседство стадиона с рекой Летаба – местом обитания зверушек.

В одном из городов ЮАР висит предупреждающий знак «Опасайтесь гиппопотамов».

Также в ЮАР находится природный заказник Исимангалисо, где бегемоты живут кланами.

Звериное бешенство. Как животные прерывают футбольные матчи

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