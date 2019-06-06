Регбист-гомофоб требует от федерации Австралии 10 миллионов долларов за изгнание из сборной

Австралийский регбист Исраэл Фолау, уволенный из клуба и сборной за гомофобные высказывания, оспорил свое наказание.

По информации Sydney Morning Herald, на которую ссылается Stuff, Фолау требует от регбийной федерации Австралии до 10 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба. Он намерен покрыть убытки: контракт на 5 миллионов и другие упущенные возможности.

30-летний Фолау оспаривает увольнение в соответствии с разделом 772 Закона о добросовестном труде, который запрещает увольнение с работы по религиозному признаку. Первая инстанция – трудовая комиссия. В случае неудачи он готов обратиться с иском в федеральный суд.

«Я всегда буду гордиться тем, что играл за нашу страну. Австралия – удивительная страна, построенная на важных принципах, в том числе на свободе вероисповедания. Нация, состоящая из разных религий и культурных традиций, никогда не станет по-настоящему свободной, если эта свобода не будет распространяться на всех нас. Ни один австралиец любой веры не должен быть уволен за исповедание своей религии», – заявил Фолау.

Регбист исповедует религию мормонов, которую отличает жесткая приверженность к традиционализму.

В 2015 году он выиграл со сборной серебро Кубка мира.

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