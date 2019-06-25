Община христиан Австралии собирает деньги для игрока-гомофоба. Он хочет судиться с регбийным союзом

Австралийский регбист Исраэл Фолау организовал краудфандинговый сбор средств на юристов, которые помогут ему в деле против Австралийского регбийного союза (RA).

В мае Фолау был отчислен из национальной сборной – причиной стали гомофобные высказывания регбиста, который заявил, что «гомосексуалы точно окажутся в аду». После этого спортсмен зарегистрировался на сайте GoFundMe и попросил людей помочь ему деньгами – Исраэл хочет засудить RA, считая, что его выгнали из команды незаконно.

За четыре дня Фолау собрал около 750 тысяч австралийских долларов, но затем в дело вмешались модераторы GoFundMe. По словам руководителей сайта, сбор средств, организованный регбистом, нарушил правила платформы. Все добровольцы, которые поддержали Фолау, получат свои деньги обратно.

«Наша компания полностью поддерживает борьбу за права ЛГБТ-сообщества и создание атмосферы инклюзивности», – цитирует BBC пресс-секретаря GoFundMe Николу Бриттон.

За регбиста тут же вступилась Община христиан Австралии – ее создатели запустили на своем сайте новую краудфандинговую кампанию, поставив цель собрать 3 млн австралийских долларов. На данный момент люди задонатили Фолау уже больше миллиона, так что можно быть уверенным: спортсмен не останется в суде без высококвалифицированных юристов.

Один австралийский доллар равен 44 российским рублям.

Фолау в составе сборной Австралии доходил до финала на Кубке мира-2015.

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