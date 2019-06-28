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Регбист вывихнул коленную чашечку, рукой вправил ее обратно и продолжил матч

Регбист вывихнул коленную чашечку, рукой вправил ее обратно и продолжил матч
Eurosport

1 час назад

Спорт настоящих мужчин.

27 июня в английской регбийной Суперлиге прошел матч между «Халлом» и «Халлом КР».

В одном из эпизодов регбист «Халла» Джо Вестерман вывихнул коленную чашечку, но не растерялся и повел себя по-мужски, вправив ее на место несколькими ударами ладони. После этого Вестерман продолжил матч как ни в чем не бывало.

  • Популярность регби в Халле слишком высока, поэтому там есть сразу две сильных регбийных команды.
  • В прошедшем матче победу со счетом 18:10 одержал «Халл КР».

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