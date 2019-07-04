Два грузинских регбиста Реваз Бродзели и Саба Илуридзе покинули московский клуб «Слава» после жеста в матче чемпионата России против «Кубани».

После занесенной попытки закрыли один глаз рукой, выражая жестом поддержку раненым во время антироссийских протестов в Тбилиси. После этого клуб расторг с регбистами контракт.

«Я сразу скажу, что в этой истории не было никакой провокации. Это вообще не был политический жест. У нас с Сабой не было никакого договора, плана сделать такой жест. Это спонтанно, вылезло прямо из души. Мы – грузины, большие патриоты. Это не ответ на российско-грузинскую ссору, это только знак поддержки нашего народа.

20 июня в Тбилиси пострадали многие жители. У двоих выбили по глазу, девушке попали – она вообще не участвовала ни в каких акциях, просто шла домой с работы. Этот жест стал общим символом – мы его повторили. В Грузии регби – очень популярный спорт, грузины смотрят на нас, смотрят игры. Я передал им: ребята, я с вами. Я сделал бы то же самое, находясь не в России – например, в Америке или где-то еще. Это как в футболе: празднование гола может быть каким-то сообщением.

Президент клуба сказал, что не хочет нас отпускать, но так надо. Потому что есть какие-то проблемы с Федерацией: если я и Саба останемся – они наложат на нас санкции. Я слышал про штраф 400 тысяч рублей каждому и дисквалификации; основание – по их мнению, это политический жест.

Россия должна правильно это понять: это не политический жест. У меня нет никаких проблем с Россией, в России. Если бы у меня была политическая агрессия к России, я бы просто не приехал сюда. Но я здесь два месяца – провел 5-6 матчей. Я сожалею, что так случилось. Я спортсмен, а не политик – политика мне неинтересна. Моя работа – хорошо играть в регби, и все», – цитирует Бродзели Sports.ru.

20 июня возле грузинского парламента в Тбилиси прошел митинг, поводом для которого стало выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

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