Регбийный матч между Грузией и Россией отменен из-за напряженной обстановки в Тбилиси

Товарищеский матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был пройти 27 августа в Тбилиси в рамках подготовки к Кубку мира 2019 года, отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Федерации регби России (ФРР).

Причиной отмены матча послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами на фоне скандала с российской делегацией. Ранее ФРР обращалась в МИД РФ за рекомендацией по проведению встречи и обеспечению безопасности команды.

«Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и в частности в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране.

В связи с этими обстоятельствами Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси», – сообщается в пресс-релизе ФРР.

Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии.

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