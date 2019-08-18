20-летний регбист дебютировал среди профи, а на следующий день его нашли мертвым

20-летний игрок английской регбийной команды «Бэтли Бульдогс» Арчи Брюс был найден мертвым в номере отеля, где остановился его клуб.

Как сообщает The Sun, 17 августа Брюс дебютировал в профессиональном регби в игре против французской «Тулузы», а уже утром 18-го числа его обнаружили мертвым. Причина смерти спортсмена пока не установлена.

«Бэтли Бульдогс» уступили «Тулузе» с разгромным счетом 0:46.

Матч проходил в рамках RFL Championship – второй по уровню лиги в регбийной иерархии Англии. В турнире выступают 12 английских команд, одна канадская и одна французская.

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