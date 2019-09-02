Английский клуб заключил спонсорскую сделку со стрип-клубом и привел фанатов в ярость

Регбийный клуб «Ворсинг», который выступает в четвертой по силе английской лиге, заключил спонсорский контракт со стрип-клубом Platinum Lace Brighton.

Как отмечает The Sun, на странице «Ворсинга» в Facebook появился рекламный баннер с названием стрип-клуба и женщиной в нижнем белье. Фанаты команды пришли в недоумение от этой сделки и высказали свое недовольство в комментариях.

«Я просто не могу поверить. Моей пятилетней девочке придется увидеть эту рекламу», – написал один из болельщиков. А кто-то другой увидел в партнерстве «Ворсинга» со стрип-клубом забавную сторону: «Да вы только представьте, какой приз будет доставаться лучшему игроку матча». «А будут ли на играх маскоты?» – пошутил еще один фанат.

Столкнувшись с негативным фидбэком, «Ворсинг» отозвал сделку с Platinum Lace Brighton.

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