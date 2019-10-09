Крутейшая история произошла на Кубке мира-2019 по регби. Сборная Канады проиграла Южной Африке, а канадский спортсмен Джон Ларсен был удален за грубый фол против Томаса дю Туа. Мужчина поступил максимально красиво и после матча пришел в раздевалку соперника, чтобы извиниться.

Благородный жест приветствовали овациями и даже угостили парня баночкой пива, но огромный атлет почему-то отказался от подарка, хотя поначалу хотел откупорить жестянку.

«Я просто хотел зайти к вам и извиниться лично. Желаю вам всего наилучшего на остаток турнира, парни», – сказал Ларсен.

Канада проиграла все три матча на турнире.

Южноафриканцы гарантировали выход в 1/4.

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