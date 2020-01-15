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Звездный судья бесплатно отработает на матче в поддержку мальчика, потерявшего обе руки и ноги
У Найджела Оуэнса за плечами четыре Кубка мира.
Профессиональный регбийный судья Найджел Оуэнс согласился бесплатно отработать на благотворительном матче в поддержку ребенка, потерявшего руки и ноги.
Организаторы обратились к судье в твиттере и объяснили ситуацию: мальчик из местного регбийного клуба находится в больнице. Из-за жуткого недуга он потерял руки и ноги, и в его поддержку организовали благотворительный матч, который пройдет в феврале 2020 года. У Оуэнса спросили, сколько будет стоить его работа на событии, но он ответил, что приедет в Северный Йоркшир и отсудит безо всякой платы.
- Оуэнс – кавалер ордена Британской империи.
- Арбитр в том числе работал на четырех Кубка мира, судил финал КМ-2015 и полуфинал КМ-2019.
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