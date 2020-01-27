Регбист Шон Мэрриот, который выступает за лондонский клуб «Медуэй», порвал соцсети, получив необычное повреждение.

Во время игры спортсмен заработал открытую рану чуть выше рта. Позже Мэрриот притопал к кромке поля, чтобы попить, но ему это не удалось: вода выливалась наружу через рану над губой.

«Медуэй» выступает в региональной лиге London 1 South, шестом дивизионе городской лиги.

После 18 матчей команда Мэрриота располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

Регбист вывихнул коленную чашечку, рукой вправил ее обратно и продолжил матч

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке