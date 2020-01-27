Регбист прославился благодаря травме: когда он пил, вода выливалась из открытой раны
Шон Мэрриот показал, что бывает, когда занимаешься спортом для настоящих мужиков.
Регбист Шон Мэрриот, который выступает за лондонский клуб «Медуэй», порвал соцсети, получив необычное повреждение.
Во время игры спортсмен заработал открытую рану чуть выше рта. Позже Мэрриот притопал к кромке поля, чтобы попить, но ему это не удалось: вода выливалась наружу через рану над губой.
- «Медуэй» выступает в региональной лиге London 1 South, шестом дивизионе городской лиги.
- После 18 матчей команда Мэрриота располагается на четвертом месте в турнирной таблице.
Регбист вывихнул коленную чашечку, рукой вправил ее обратно и продолжил матч
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