Британский регбийный клуб «Уиган Уорриорс» объявил, что их матч против «Кэталан Дрэгонс», намеченный на 22 марта, станет днем защиты прав ЛГБТ-комьюнити.

Все дело в том, что «Дрэгонс» объявили о подписании Исраэла Фолау – скандального регбиста, который прославился гомофобными высказываниями. В знак протеста против подписания Фолау игроки «Уигана» выйдут на матч против «Дрэгонс» в радужных гетрах и шнурках.

«Мы хотим, чтобы каждый, кто играет в регби, чувствовал себя желанным и ценным, чтобы уважение проявлялось по отношению к каждому человеку. Мы, «Уиган Уорриорс», придерживаемся ценностей инклюзивности и уважения», – заявил исполнительный директор «Уигана» Крис Радлински.

Подробно о скандальной истории, связанной с Фолау, можно почитать тут.

После гомофобного поста Исраэл был отчислен из сборной Австралии.

Клуб «Кэталан Дрэгонс» базируется во французском департаменте Восточные Пиренеи, но представляет Каталонию.

Регбист прославился благодаря травме: когда он пил, вода выливалась из открытой раны

Качай приложение Eurosport для iOS или Android