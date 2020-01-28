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Регбийный «Уиган» наденет радужные гетры и шнурки на матч против игрока-гомофоба
Пока Исраэл Фолау реанимирует карьеру во Франции, многие возмущаются, что его по-прежнему пускают в профессиональный спорт.
Британский регбийный клуб «Уиган Уорриорс» объявил, что их матч против «Кэталан Дрэгонс», намеченный на 22 марта, станет днем защиты прав ЛГБТ-комьюнити.
Все дело в том, что «Дрэгонс» объявили о подписании Исраэла Фолау – скандального регбиста, который прославился гомофобными высказываниями. В знак протеста против подписания Фолау игроки «Уигана» выйдут на матч против «Дрэгонс» в радужных гетрах и шнурках.
«Мы хотим, чтобы каждый, кто играет в регби, чувствовал себя желанным и ценным, чтобы уважение проявлялось по отношению к каждому человеку. Мы, «Уиган Уорриорс», придерживаемся ценностей инклюзивности и уважения», – заявил исполнительный директор «Уигана» Крис Радлински.
- Подробно о скандальной истории, связанной с Фолау, можно почитать тут.
- После гомофобного поста Исраэл был отчислен из сборной Австралии.
- Клуб «Кэталан Дрэгонс» базируется во французском департаменте Восточные Пиренеи, но представляет Каталонию.
Регбист прославился благодаря травме: когда он пил, вода выливалась из открытой раны