Бывший регбист Роуэн Бакстер погиб вместе с тремя детьми из-за пожара в автомобиле. Трагедия с участием экс-звезды Национальной регбийной лиги (NRL) произошла в Брисбене (Австралия).

По информации Standard Media, когда машина загорелась, из нее выбежала жена Роуэна Ханна, крича: «Он облил меня бензином!» Ее доставили в больницу с ожогами в критическом состоянии. Бакстер и трое их общих детей в возрасте до 10 лет погибли.

Другие источники утверждают, что на месте трагедии экс-регбист нанес себе ножевое ранение. Полиция прорабатывает и версию с несчастным случаем, и вероятность убийства с последующим суицидом – в январе в органы поступил звонок о домашнем насилии в семье.

NRL – крупнейший клубный чемпионат по регби в Австралии и Новой Зеландии.

Бакстер выступал за сборную Новой Зеландии.

Регбист прославился благодаря травме: когда он пил, вода выливалась из открытой раны

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