Вы точно помните Николь Шерзингер по горяченным клипам бурлеск-группы The Pussycat Dolls из нулевых. У поп-дивы давняя страсть к спорту. Она восемь лет встречалась с чемпионом мира в классе «Формула-1» Льюисом Хэмилтоном и бросила автогонщика, когда устала ждать предложение руки и сердца. С 2016 по 2019 год Шерзингер была в отношениях с теннисистом и экс-бойфрендом Марии Шараповой Григором Димитровым.

Теперь у нее новая любовь. Шотландский регбист Том Эванс участвовал в британском шоу The X Factor: Celebrity в составе группы Try Star. Николь сидела в жюри, обратила внимание на смазливого спортсмена, но не дотащила объект интереса дальше полуфинала. Сейчас Шерзингер и Эванс вместе, что дает нам еще одну возможность полюбоваться прелестницей.

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