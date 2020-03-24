Известный английский экс-регбист Лоуренс Даллаглио попался на том, что потратил около 10 тыс. фунтов в лондонском борделе, который предлагал посетителям элитных проституток и кокаин.

Как сообщает Daily Star, в июле прошлого года полиция Лондона накрыла расположенный в центре города бордель. Имя Даллаглио появилось в деле после того, как полиция пробила все банковские операции между посетителями заведения и его владельцами.

Выяснилось, что в марте 2019 года бывший спортсмен и примерный семьянин (у Даллаглио есть жена) произвел четыре транзакции на общую сумму 10550 фунтов стерлингов. В частности, 7550 из них были переведены на счет 22-летней румынки Александры Галис.

На данный момент не установлено, действительно ли Даллаглио посещал бордель или его банковская карта была украдена.

В 2003 году Даллаглио в составе сборной Англии выиграл Кубок мира по регби.

В финальном матче англичане победили хозяев турнира – австралийцев – со счетом 20:17.

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