Регби

В Австралии на трибунах Rugby League появились картонные Гитлер и британский маньяк

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
15 минут назад

Злые шутники испортили отличную затею.

Национальная регбийная лига (регби-лиг), где выступают команды из Австралии и Новой Зеландии, провела неудачный эксперимент с заменой зрителей на трибунах фигурами из картона.

На прошлой неделе правительство Австралии разрешило регбистам возобновить соревнования, но, разумеется, без присутствия болельщиков. Как сообщает «Открытый мир», чтобы вид пустых трибун не удручал фанатов, NRL запустила сервис, который позволяет им загрузить свое фото и присутствовать на игре в виде картонной фигуры.

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Эксперимент, на первый взгляд, получился удачным, пока болельщики не заметили на трибунах картонного Гарольда Шипмана – британского врача-маньяка, убившего более 200 пациентов, вводя им смертельные дозы диаморфина.

Если маньяка из Англии австралийцы могли и не знать в лицо, то второй прокол оказался серьезнее: в ряды зрителей затесался не кто иной, как Адольф Гитлер.

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